Львовский бронетанковый завод передал военным очередную партию пожарных танков

ГП "Львовский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", передал Вооруженным силам Украины очередную партию из 4 единиц гусеничных бронированных пожарных машин ГПМ-54.

"Мы в достаточно сжатые сроки смогли приспособиться производственный процесс в соответствии с карантина и продолжить изготовление и ремонт бронетехники в рамках государственных заказов", - цитирует руководителя ГП "Львовский БТЗ" Виктора Андрощука пресс-служба Укроборонпрома.

На завершающей стадии капитального ремонта и модернизации на ЛБТЗ находятся еще три единицы ГПМ-54. Согласно производственному плану завод планирует завершить их ремонт до конца текущего месяца, опережая график.

"Завод загружен контрактам в рамках государственного оборонного заказа до августа 2020 года. В основном, это ремонт и модернизация танков Т-64 для нужд наших военных. Однако, мы надеемся к тому времени получить от Минобороны Украины новый государственный оборонный заказ на 2020 год, чтобы иметь возможность работать и в дальнейшем бесперебойно обеспечивать военных качественно отремонтированной бронетехникой ", - отметил руководитель ЛБТЗ.

Львовский бронетанковый завод - единственное в Украине предприятие, которое производит и осуществляет капитальный ремонт пожарных танков.

На ГПМ-54 установлено новое гидравлическое оборудование европейских производителей для обеспечения управления лафетным стволом, бульдозерным оборудованием и механизмом подъема кузова машины, установлено новое бульдозерное оборудование марки с грейдерным положением, доработан возможность включения пожарного насоса лафетного ствола для проведения тушения пожара без остановки основного двигателя на месте и в движении.

На сегодняшний день, пожарный танк ГПМ-54 является единственным видом бронированной пожарной гусеничной техники на вооружении в ВСУ. Созданный на базе танка Т-55 содержит цистерну для воды емкостью 10 м3, а также бак для пены емкостью 1,1 м3 и может тушить пожар водой на расстоянии до 60 метров.