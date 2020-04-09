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17:44 09.04.2020

Спасатели продолжают мероприятия по ликвидации пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС, повышения радиационного фона нет – Госагентство по управлению зоной отчуждения

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Спасатели продолжают мероприятия по ликвидации пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС, повышения радиационного фона нет – Госагентство по управлению зоной отчуждения

В зоне отчуждения ЧАЭС спасатели продолжают мероприятия по ликвидации пожаров на территории Корогодского Денисовецкого и Котовского лесничества, повышения радиационного фона нет, сообщает пресс-служба Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

"По состоянию на 15:00 9 апреля продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров на территории Корогодского Денисовецкого и Котовского лесничества. К тушению привлечены 326 чел. и 84 ед. тех., (в том числе 6 ед. авиационной техники). Уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения по данным пунктов АСКРО в районе пожара существенно не изменились, колебания текущих значений находятся в привычных для каждого пункта пределах", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Так, контрольные уровни мощности эквивалентной дозы не превышены.

Отмечается, что согласно информации ГСЧС Украины, радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,013 мР/час, Киевская область - в пределах 0,012 мР / ч. При допустимом фоне 0,05 мР / ч).

Как сообщалось, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Пожар тушили более суток с привлечением спецтехники и пожарной авиации.

По состоянию на 9 апреля зоне отчуждения ЧАЭС на территории Корогодского, Денисовецкого и Котовского лесничеств открытого огня нет, наблюдается тление травяного настила отдельными очагами, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Теги: #гсчс #чернобыльская_зона #пожар
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