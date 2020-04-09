Списки адресов с заболевшими Covid-19 киевлянами неправдивые, правоохранители проверяют источники ее распространения

Распространяемая в Интернете информация о киевлянах, которые заболели коронавирусной инфекцией Covid-19, в том числе списки адресов их проживания, не соответствует действительности, соответствующая информация защищена и в открытом доступе ее нет, сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"В сети время от времени распространяется ложная информация о киевлянах, которые заболели коронавирусом. В частности, недавно появились списки адресов, где якобы живут люди с подтвержденным диагнозом Covid-19. Отмечу, эта информация не соответствует действительности. По обращению города правоохранительные органы проверяют возможные источники ее распространения", - написал Поворозник на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в Киеве работает Мониторинговый центр по противодействию распространения Covid-19, специалисты которого сотрудничают с группами риска, в настоящее время это более 40 тыс жителей украинской столицы.

"Задача центра - максимально предупредить распространение заболевания. Подчеркиваю, вся информация о киевлян, которые находятся в базе Мониторингового центра, защищена и не попадет в открытый доступ. Призываю: перед тем, как распространять любую информацию, проверять ее", - написал Поворозник, добавив, что все данные по заболеваемости коронавирусом размещены на официальном сайте КГГА.

Ранее в ряде СМИ и Интернете появились списки адресов домов, у жителей которых, как утверждалось, был диагностирован Covid-19.