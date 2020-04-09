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17:09 09.04.2020

Польша продлила карантин и ввела масочный режим – СМИ

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Правительство Польши объявило о продлении по всей стране ограничений в связи в распространением коронавируса COVID-19, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что до 19 апреля будут продолжаться ограничения в отношении церквей, торговых центров, кинотеатров, театров и учреждений обслуживания.

До 26 апреля продлятся закрытие школ, приостановка международного воздушного и железнодорожного движения.

Закрытие границ, санитарный пограничный контроль и обязательный карантин для приезжих сохраняется до 3 мая.

Ограничения массовых мероприятий действуют до дальнейшего уведомления

Кроме того, со следующего четверга ношение масок в общественных местах станет обязательным.

Польша зарегистрировала 5,411 тыс. больных с коронавирусом и 164 случая смерти.

Теги: #карантин #польша #коронавирус
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