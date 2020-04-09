НСЗ спустил на воду отремонтированный катер "Вышгород" и восстановленный после захвата россиянами "Никополь"

ГП "Николаевский судостроительный завод" (НСЗ), входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", завершило ремонт и восстановило боеспособность малого бронированного артиллерийского катера (МБАК) "Вышгород".

Как сообщается в пресс-релизе "Укроборонпрома" в четверг, катер "Вышгород" спущен на воду и в ближайшее время уйдет с акватории завода.

Кроме того, восстановлена боеспособность малого бронированного артиллерийского катера "Никополь".

На обоих катерах отремонтирована наружная обшивка подводной части, винто-рулевые комплексы, протекторная защита, донно-бортовая арматура, судовые системы и оборудование, выполнена покраска.

На МБАК "Никополь" продолжается восстановление электросистем и электрооборудования. Работы будут завершены к концу апреля, уточнили на предприятии.

"Ремонтные работы на "Вышгороде" завершены раньше запланированного срока, а на "Никополе" они на финальной стадии. Оба катера спустили на воду одновременно. Мы понимаем, что катера выполняют боевые задачи, поэтому старались как можно скорее восстановить их боеспособность и вернуть на службу ВМС", - сообщил директор завода Валерий Калашников, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь заместитель генерального директора по судостроению и морской техники "Укроборонпрома" Денис Кравченко отметил, что 2020-й становится годом, когда завод возобновляет работу и загружается государственными контрактами.

"По решению концерна на заводе произошла смена руководство. Благодаря настойчивой работе нового директора и команды завода Николаевский судостроительный начал наращивать объемы ремонтов, несмотря на тяжелое положение предприятия. Сегодня даже в условиях карантина завод выполняет контракты и продолжает постепенно преодолевать кризис", - сказал Кравченко.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

17 ноября 2019 года украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, а 18 ноября были переданы украинской стороне.

20 ноября командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращенные корабли - не на ходу, россияне их "угробили". "Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы ", - сказал Воронченко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проанализирует состояние трех возвращенных Россией кораблей ВМС республики и обязательно обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего на них не хватает.

В конце февраля 2020 малый бронированный артиллерийский катер "Никополь" вместе с однотипным катером "Вышгород" зашли на ремонт в Николаевский судостроительный завод.