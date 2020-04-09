Кабмин разрешил работать в карантин химчисткам, курьерам, строителям, сборщикам и заготовителям отходов

Кабинет министров разрешил работать в карантин химчисткам, курьерам, строителям, сборщикам и заготовителям отходов, свидетельствует обнародованное в четверг на "Урядовом портале" правительственное постановление.

Согласно постановлению, помимо перечня объектов, которым разрешено работать во время карантина, постановление устанавливает категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции.

Правительство, в частности, разрешило выходить на работу лицам старше 60 лет, которые предоставляют услуги в отрасли энергетики, химической, нефтехимической, машиностроительной промышленности, горно-металлургической отрасли, отраслях транспорта, информационно-коммуникационных технологий, электронных коммуникаций, в банковском и финсекторе, отрасли оборонной промышленности.

Помимо этого, сотрудникам старше 60-ти разрешено работать, если они обеспечивают деятельность предприятий, которые имеют беспрерывный промышленный цикл, предоставляют услуги в сферах жизнеобеспечения населения, в частности, в сферах централизированного водоснабжения, водоотвода, поставок электроэнергии и газа, производства продуктов питания, с/г, здравоохранения, указано в документе.