Кабмин опубликовал постановление от 8 апреля о правках в режим карантина

Кабинет министров обнародовал на "Урядовом портале" постановление №262 от 8 апреля с поправками в постановление от 11 марта №211, которое вносит изменения в режим карантина.

Согласно документу, правительство, в частности, урегулировало вопрос обсервации лиц, которые пересекают государственную границу.

"Лица, которые пересекают госграницу (кроме лиц, которые являются сотрудниками диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств, официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, водителей и членов экипажей грузовых транспортных средств...). Обязательная госпитализация таких лиц в обсерваторы (изоляторы) проводится в порядке, определенном этим постановлением", - указано в документе.