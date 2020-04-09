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16:05 09.04.2020

Кабмин опубликовал постановление от 8 апреля о правках в режим карантина

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Кабмин опубликовал постановление от 8 апреля о правках в режим карантина

Кабинет министров обнародовал на "Урядовом портале" постановление №262 от 8 апреля с поправками в постановление от 11 марта №211, которое вносит изменения в режим карантина.

Согласно документу, правительство, в частности, урегулировало вопрос обсервации лиц, которые пересекают государственную границу.

"Лица, которые пересекают госграницу (кроме лиц, которые являются сотрудниками диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств, официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, водителей и членов экипажей грузовых транспортных средств...). Обязательная госпитализация таких лиц в обсерваторы (изоляторы) проводится в порядке, определенном этим постановлением", - указано в документе.

Теги: #карантин #коронавирус #кабмин
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