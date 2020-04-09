На Донбассе в результате обстрела погиб украинский военнослужащий - штаб ООС

В зоне проведения операции Объединенных сил боевики нарушили режим тишины, открыв огонь по позициям украинских подразделений в Луганской области, в результате чего погиб украинский военнослужащий, сообщает штаб ООС в Facebook.

"Враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Объединенные силы открыли огонь и подавили активность противника. К сожалению, в ходе боя один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение несовместимо с жизнью", - указывается в сообщении.

Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего.