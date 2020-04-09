События

15:52 09.04.2020

Ляшко опроверг информацию о ДТП с участием его машины в Николаеве

1 мин читать
Ляшко опроверг информацию о ДТП с участием его машины в Николаеве

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко опроверг информацию о ДТП с участием его автомобиля в Николаеве.

"Прошу не распространять ложную информацию о ДТП. Машина не моя. Меня в автомобиле во время ДТП также не было. Именно в это время давал интервью журналистам", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Ляшко подтвердил, что находится в Николаеве.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что якобы автомобиль Volkswagen Passat, на котором Ляшко передвигается по Николаеву, врезался в микроавтобус с журналистами.

7 апреля Ляшко сообщил, что Минздрав изучит вопрос, почему в Николаевской области пока нет подтвержденных случаев COVID-19. "Феномен Николаевской области будет подробно рассмотрен, почему там не зарегистрированы случаи (COVID-19 – ИФ): реальная ли это картина или у нас есть нарушения алгоритмов", - сказал он на брифинге.

Теги: #ляшко #дтп #минздрав #опровержение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:28 09.04.2020
Украина получит таблетки с гидроксихлорохином для бесплатного лечения более 22 тысяч больных Covid-19 - Минздрав

Украина получит таблетки с гидроксихлорохином для бесплатного лечения более 22 тысяч больных Covid-19 - Минздрав

10:33 09.04.2020
В Украине исследовано 20 608 образцов на коронавирус, работают 37 гослабораторий и две частные- ЦОЗ

В Украине исследовано 20 608 образцов на коронавирус, работают 37 гослабораторий и две частные- ЦОЗ

09:48 09.04.2020
В Украине за сутки зафиксировано 224 новых случаев COVID-19: всего 1892 случая, 57 летальных

В Украине за сутки зафиксировано 224 новых случаев COVID-19: всего 1892 случая, 57 летальных

13:15 08.04.2020
Минздрав намерен включить в программу реимбурсации "Плаквенил", который используют для симптоматического лечения Covid-19

Минздрав намерен включить в программу реимбурсации "Плаквенил", который используют для симптоматического лечения Covid-19

10:12 08.04.2020
Главсанврач Ляшко: вопрос отмены карантина будем комментировать не ранее чем через 10 дней

Главсанврач Ляшко: вопрос отмены карантина будем комментировать не ранее чем через 10 дней

09:35 08.04.2020
В Украине за сутки зафиксировано 206 новых случаев COVID-19: всего 1668 случаев, 52 летальных

В Украине за сутки зафиксировано 206 новых случаев COVID-19: всего 1668 случаев, 52 летальных

15:57 07.04.2020
Украина готова проводить 30 тыс. ПЦР-тестов в неделю

Украина готова проводить 30 тыс. ПЦР-тестов в неделю

15:49 07.04.2020
Минздрав разрешил частным лаборатория и клиникам проводить ПЦР-тесты на COVID-19

Минздрав разрешил частным лаборатория и клиникам проводить ПЦР-тесты на COVID-19

15:11 07.04.2020
Феномен Николаевской области будет детально изучен - Ляшко

Феномен Николаевской области будет детально изучен - Ляшко

12:55 07.04.2020
В Венгрии в ДТП пострадали 9 украинцев, угрозы их жизни нет - МИД

В Венгрии в ДТП пострадали 9 украинцев, угрозы их жизни нет - МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На въездах в Мелитополь установили КПП и ограничили проезд транспорта - ОГА

Прибыло еще 3 самолета из Китая с медицинскими средствами, которые поступят в опорные больницы и крупные торговые сети - ОП

Зеленский: важно, что большинство украинцев поддерживают меры карантина, потому что пик заболеваемости еще впереди

Необходимо организовать онлайн-уроки использования ИВЛ в регионах и обеспечить защитой врачей не только в опорных больницах – Зеленский

Мы вышли на понимание того, что "черные ящики" сбитого самолета МАУ возможно вернуть в Украину - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 19 тыс.

Число заболевших COVID-19 в ВСУ увеличилось до семи

На въездах в Мелитополь установили КПП и ограничили проезд транспорта - ОГА

Прибыло еще 3 самолета из Китая с медицинскими средствами, которые поступят в опорные больницы и крупные торговые сети - ОП

Зеленский: важно, что большинство украинцев поддерживают меры карантина, потому что пик заболеваемости еще впереди

Российские обвинения против Джемилева не имеют юридической силы и нарушают права человека - Денисова

Необходимо организовать онлайн-уроки использования ИВЛ в регионах и обеспечить защитой врачей не только в опорных больницах – Зеленский

Почти 700 человек умерли в Испании за сутки от осложнений вследствие COVID-19

60% жителей Донбасса высказываются за предоставление русскому языку статуса второго государственного в Украине - опрос

Мы вышли на понимание того, что "черные ящики" сбитого самолета МАУ возможно вернуть в Украину - Шмыгаль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА