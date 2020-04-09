Ляшко опроверг информацию о ДТП с участием его машины в Николаеве

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко опроверг информацию о ДТП с участием его автомобиля в Николаеве.

"Прошу не распространять ложную информацию о ДТП. Машина не моя. Меня в автомобиле во время ДТП также не было. Именно в это время давал интервью журналистам", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Ляшко подтвердил, что находится в Николаеве.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что якобы автомобиль Volkswagen Passat, на котором Ляшко передвигается по Николаеву, врезался в микроавтобус с журналистами.

7 апреля Ляшко сообщил, что Минздрав изучит вопрос, почему в Николаевской области пока нет подтвержденных случаев COVID-19. "Феномен Николаевской области будет подробно рассмотрен, почему там не зарегистрированы случаи (COVID-19 – ИФ): реальная ли это картина или у нас есть нарушения алгоритмов", - сказал он на брифинге.