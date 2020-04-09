Число заболевших COVID-19 в ВСУ увеличилось до семи

Среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины подтверждены еще два случая COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Согласно имеющимся данным, случаи были обнаружены в Васильковском гарнизоне и одной из воинских частей Мелитополя.

"Военные, которые имели с ними (заболевшими - ИФ) контакты отправлены на самоизоляцию. В случае появления симптомов ОРЗ у них будет взяты пробы для проведения исследования относительно возможного заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - подчеркивает командование Медсил.