Прибыло еще 3 самолета из Китая с медицинскими средствами, которые поступят в опорные больницы и крупные торговые сети - ОП

В Украину прибыло еще три самолета из Китая с грузом спецсредств для борьбы с коронавирусом, сообщили в четверг на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

"Доставленные медицинские средства будут распределяться не только по опорным больницам, но и поступят в крупные торговые сети", - сообщает пресс-служба главы государства.

На совещании также было решено проводить мониторинг наличия масок в аптечных сетях. "При отсутствии в продаже этих элементарных средств защиты будут приняты меры административного реагирования", - отмечается в сообщении.