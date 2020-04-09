Зеленский: важно, что большинство украинцев поддерживают меры карантина, потому что пик заболеваемости еще впереди

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает важность того, что большинство украинцев поддерживают карантинные меры и проект "Пасха дома", когда богослужения можно посмотреть по трансляции, потому что пик заболеваемости коронавирусом еще впереди.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в четверг на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом было отмечено, что до 70% граждан Украины поддерживают меры карантина и только 3% собираются посетить церковь в дни Пасхальных праздников.

"Это замечательно, что украинцы такие ответственные, и большинство граждан осознают высокие риски эпидемии. Ведь пик еще впереди. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы и 3% верующих не подвергались опасности", - указал Зеленский.

Чтобы помочь людям отпраздновать Пасху дома, "Укрпошта" уже принимает заказы на бесплатную доставку освященных куличей. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, уже получено несколько сотен заказов и постоянно поступают новые.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в свою очередь сообщил, что значительно возросло количество украинцев, которые пользуются средствами защиты. Так, 89% граждан ответили утвердительно на вопрос, используют ли они средства защиты, а 50% сообщили, что применяют дезинфекторы.