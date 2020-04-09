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13:57 09.04.2020

Российские обвинения против Джемилева не имеют юридической силы и нарушают права человека - Денисова

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Российские обвинения против Джемилева не имеют юридической силы и нарушают права человека - Денисова

Обвинения России против лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафы Джемилева не имеют юридической силы и нарушают права, гарантированные Конвенцией о защите прав человека и основоположных свобод, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сами обвинения абсурдны, не имеют никакой юридической силы и нарушают права, которые гарантированы Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, ведь подготовлены "Главным следственными управлением по Республике Крым и г. Севастополю" - то есть "органом", которого де-юре не существует. Россия продолжает свою политику запугивания, так как считает это действенным способом сломить дух и мощное сопротивление жителей Крыма оккупационной власти", - написала она на своей странице в соцсети Facebook.

Денисова призвала международную общественность применить все имеющиеся рычаги влияния на государство-агрессор для прекращения нарушений прав человека Россией, в частности незаконного преследования граждан Украины и привлечения их к ответственности за преступления, которых они не совершали.

Как сообщалось, Следственный комитет России подготовил обвинительный акт по делу против Джемилева, которое было открыто 11 августа 2014 года. Его обвиняют по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), ч. 1 ст. 222 (незаконное обращение с оружием) и ч. 1 ст. 244 (небрежное хранение огнестрельного оружия, которое создало условия для его использования другим лицом, что привело к смерти человека или другим тяжким последствиям).

Теги: #омбудсмен #денисова #джемилев
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