Необходимо организовать онлайн-уроки использования ИВЛ в регионах и обеспечить защитой врачей не только в опорных больницах – Зеленский

Правительство должно изменить порядок распределения медицинских средств для борьбы с COVID-19 в больницах, отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

"В одном из госпиталей Кировоградщины – 20 зараженных врачей. Это только один из примеров. Доставка спецсредств происходит только в опорные больницы, но каждый врач в каждом медучреждении – на передовой, и мы должны обеспечить каждого из них", - заявил он в четверг на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом.

На совещании также обсуждался вопрос о том, что даже получив современные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), врачи в регионах часто не умеют ими пользоваться, поэтому нужно организовать обучение медиков.

"Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро", - отметил Зеленский.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.