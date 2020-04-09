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13:23 09.04.2020

60% жителей Донбасса высказываются за предоставление русскому языку статуса второго государственного в Украине - опрос

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60% жителей Донбасса высказываются за предоставление русскому языку статуса второго государственного в Украине - опрос

Внесение изменений в Конституцию Украины и предоставление русскому языку статуса второго государственного в Украине поддерживают 60% жителей подконтрольной правительству территории Донецкой и Луганской областей, свидетельствуют данные исследования Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

Как свидетельствуют обнародованные в четверг результаты соцопроса, с ноября 2018 года, когда проводился предыдущий опрос Фонда, в Донецкой и Луганской области возросло количество людей, считающих приемлемым предоставление русскому языку в Украине статуса второго государственного. Теперь вместо 57% в Донецкой и 54% в Луганской, такое решение поддерживают по 60% жителей обоих регионов.

Неприемлемым данный шаг считают 21% респондентов в Донецкой и 16% в Луганской областях. Ранее этот показатель составлял 19% и 25% соответственно.

Затруднились ответить на этот вопрос 19% опрошенных в Донецкой и 24% опрошенных в Луганской областях, тогда как в 2018 году результаты были 24% и 21% соответственно.

Исследование проводилось Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива с 18 февраля по 2 марта 2020 года. В каждой из областей было отобрано по 500 респондентов, выборка репрезентативна по таким показателям как пол, возраст и место проживания (за исключением оккупированных территорий). Теоретическая погрешность исследования составляет 3,5%. Проводилось оно при финансовой поддержке посольства Великобритании в Украине.

Теги: #язык #донбасс
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