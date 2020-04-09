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13:21 09.04.2020

Мы вышли на понимание того, что "черные ящики" сбитого самолета МАУ возможно вернуть в Украину - Шмыгаль

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Мы вышли на понимание того, что "черные ящики" сбитого самолета МАУ возможно вернуть в Украину - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой и заявил, что украинские власти вышли на понимание того, что "черные ящики" сбитого в Иране самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) возможно вернуть в Украину.

Как сообщила пресс-служба украинского правительства, во время встречи Шмыгаль обсудил с Галадзой ситуацию с катастрофой украинского самолета в Иране. "Мы вышли на понимание того, что "черные ящики" с этого самолета возможно вернуть в Украину. Работа продолжается, несмотря на другие вызовы", - отметил премьер.

Кроме того, во время встречи обсуждались вопросы внешнеполитического и экономического сотрудничества, а также стороны обменялись шагами, которые страны делают в противодействии распространению коронавируса COVID-19.

Отмечается, что посол поделилась опытом Канады в борьбе с коронавирусом и отметила, что Украина принимает правильные меры.

В свою очередь Шмыгаль поблагодарил Канаду за поддержку Украины и твердость в сохранении санкций против РФ. Посол отметила, что Канада не отходит от этого курса и в дальнейшем намерена на внешнеполитической международной арене делать акцент на этом.

Кроме того, Шмыгаль остановился на важности скорейшего принятия изменений в государственный бюджет на 2020 год.

"Верховная Рада согласовала основные расходные статьи обновленного госбюджета. К концу рабочей недели мы еще работаем с профильным комитетом. И уже на следующей неделе мы ожидаем, что народные депутаты проголосуют за изменения в госбюджет", - отметил премьер.

Теги: #мау #черные_ящики #шмыгаль #иран
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