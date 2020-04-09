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13:20 09.04.2020

Боевики на Донбассе с начала суток 8 раз нарушили режим тишины, пострадавших нет - Минобороны

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Боевики на Донбассе с начала суток 8 раз нарушили режим тишины, пострадавших нет - Минобороны

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает Министерство обороны Украины.

Как сообщается, около 05:30 часов были одновременно обстреляны позиции украинских подразделений в районе Красногоровки и под Новомихайловкой. Боевики применяли станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В 06:55 под Ореховым боевики применили миномет калибра 82 мм и автоматический станковый гранатомет.

В 07:50 боекиви открыли огонь из ПТРК по защитникам Новгородского.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов были обстреляны защитники Хутора Вольный.

После 10:00 из стрелкового оружия были обстреляны позиции под Богдановкой, в 10:15 из миномета калибра 82 мм и автоматического станкового гранатомета - под Павлополем.

Украинские военнослужащие открывали огонь в ответ с применением легкого пехотного вооружения.

В результате боевых действий и обстрелов потерь нет.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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