События

12:43 09.04.2020

В период ограничительных мер в Киеве не будут отключать горячую воду для гидравлических испытаний - Кличко

1 мин читать
В период ограничительных мер в Киеве не будут отключать горячую воду для гидравлических испытаний - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что в период ограничительных мер, связанных с противодействием коронавирусу, гидравлические испытания водопроводных систем будут проводится лишь там, где не нужно отключать воду пользователям.

«По моему поручению на период ограничений техническая подготовка к следующему сезону будет проводится только на объектах, где не нужно отключать воду потребителям», - сказал Кличко на брифинге в четверг.

По его словам, городские власти хотят изменить формат гидравлических испытаний в части уменьшения сроков отключения горячей воды в домах.

Соответствующие предложения уже подготовлены и будут направлены в Кабинет министров.

Теги: #киев #карантин #кличко #вода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:37 09.04.2020
Разница в данных о количестве больных COVID-19 столичных властей и Минздрава возникает из-за разного алгоритм подсчета подтвержденных случаев - Кличко

Разница в данных о количестве больных COVID-19 столичных властей и Минздрава возникает из-за разного алгоритм подсчета подтвержденных случаев - Кличко

12:27 09.04.2020
В Киеве правоохранители составили уже более 600 админпротоколов на нарушителей ограничительных мероприятий – Кличко

В Киеве правоохранители составили уже более 600 админпротоколов на нарушителей ограничительных мероприятий – Кличко

12:25 09.04.2020
В Киеве коронавирус подтвержден еще у 41 человека, в том числе 26 – в Киево-Печерской Лавре - Кличко

В Киеве коронавирус подтвержден еще у 41 человека, в том числе 26 – в Киево-Печерской Лавре - Кличко

05:24 09.04.2020
Столичные больницы, определенные для приема больных «второй волны» с подозрением на Covid-19, имеют необходимый кадровый и материально-технический потенциал - Поворозник

Столичные больницы, определенные для приема больных «второй волны» с подозрением на Covid-19, имеют необходимый кадровый и материально-технический потенциал - Поворозник

23:35 08.04.2020
Полицейские проверяют информацию о минировании Александровской больницы

Полицейские проверяют информацию о минировании Александровской больницы

22:48 08.04.2020
Киевляне, которые нарушили правила карантина, заплатили в бюджет уже почти 100000 грн. штрафов - Кличко

Киевляне, которые нарушили правила карантина, заплатили в бюджет уже почти 100000 грн. штрафов - Кличко

21:46 08.04.2020
За нарушение карантина в Тернополе полицейские составили 8 админ протоколов - горсовет

За нарушение карантина в Тернополе полицейские составили 8 админ протоколов - горсовет

21:11 08.04.2020
Кабмин изменил перечень объектов, которые могут продолжать работу в период карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции - Шмыгаль

Кабмин изменил перечень объектов, которые могут продолжать работу в период карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции - Шмыгаль

17:57 08.04.2020
Пожар склада лакокрасочных материалов в Киеве локализован

Пожар склада лакокрасочных материалов в Киеве локализован

16:49 08.04.2020
В Киеве горит склад лакокрасочных материалов, ликвидация пожара осложнена

В Киеве горит склад лакокрасочных материалов, ликвидация пожара осложнена

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве коронавирус подтвержден еще у 41 человека, в том числе 26 – в Киево-Печерской Лавре - Кличко

Участники созванного РФ заседания Совбеза ООН по началу суда по МН17 выразили полную поддержку процессу, который слушается в Гааге – МИД Украины

Президенту и руководству его Офиса сделали тестирование на коронавирус после выявления инфекции у депутата Шахова – замглавы ОП

ТКГ достигла принципиальных договоренностей об обмене удерживаемых в ближайшее время, для определения новых участков разведения сил нужны дальнейшие усилия – Грау

"Интерфакс-Украина" объявляет о начале публикации авторских колонок

ПОСЛЕДНЕЕ

Антикризисный штаб в Одесской области собрал 115 млн грн на борьбу с коронавирусом

Участники созванного РФ заседания Совбеза ООН по началу суда по МН17 выразили полную поддержку процессу, который слушается в Гааге – МИД Украины

Показатель смертности в Украине повышается в среднем на 10% на начало каждого месяца - экс-министр Кабмина

Многие страны ужесточают ограничения на период празднования католической Пасхи

Президенту и руководству его Офиса сделали тестирование на коронавирус после выявления инфекции у депутата Шахова – замглавы ОП

ТКГ достигла принципиальных договоренностей об обмене удерживаемых в ближайшее время, для определения новых участков разведения сил нужны дальнейшие усилия – Грау

Число голодающих в мире может вырасти вдвое из-за COVID-19 - до 1,6 млрд человек, предупреждают продовольственные компании

Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве заболел COVID-19

Число случаев COVID-19 в России перевалило за 10 тыс. - оперштаб

"Интерфакс-Украина" объявляет о начале публикации авторских колонок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА