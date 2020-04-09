В период ограничительных мер в Киеве не будут отключать горячую воду для гидравлических испытаний - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что в период ограничительных мер, связанных с противодействием коронавирусу, гидравлические испытания водопроводных систем будут проводится лишь там, где не нужно отключать воду пользователям.

«По моему поручению на период ограничений техническая подготовка к следующему сезону будет проводится только на объектах, где не нужно отключать воду потребителям», - сказал Кличко на брифинге в четверг.

По его словам, городские власти хотят изменить формат гидравлических испытаний в части уменьшения сроков отключения горячей воды в домах.

Соответствующие предложения уже подготовлены и будут направлены в Кабинет министров.