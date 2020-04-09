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12:38 09.04.2020

Антикризисный штаб в Одесской области собрал 115 млн грн на борьбу с коронавирусом

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Антикризисный штаб в Одесской области собрал 115 млн грн на борьбу с коронавирусом

Антикризисный штаб в Одесской области "Одесса против COVID-19" за 23 дня с начала формирования смог собрать 115,2 млн грн, чтобы подготовить регион к борьбе с распространением эпидемии.

"Это колоссальный труд почти 300 человек. Это фантастический ресурс, люди отдали огромное количество времени, энергии, контактов, знаний, возможностей и денег не своим домашним, не друзьям и не сотрудникам, но всей области", – прокомментировал работу штаба его со-координатор, совладелец группы терминалов ТИС Андрей Ставницер.

Согласно отчету, за это время удалось приобрести 41 аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в частности, на днях один из них подарил Святослав Вакарчук, 26 кислородных концентраторов, 150 аппаратов БиПАП, 12 – СИПАП, 20,4 тыс. защитных комбинезонов, 224,1 тыс. респираторов, собрать 5 тыс. проднаборов для пенсионеров.

В штабе объединились более 200 ключевых бизнесов региона. Среди них, в частности, портовая отрасль (ТИС, "Рисойл", "Нептун", "Оллсидз", "Дельта Вилмар", "Бруклин Киев"), фармацевтический сектор ("ИнтерХим", liki.ua), строительный (Аднан Киван, "Стикон"), отельный ("Рибас"), ритейл (сеть магазинов "Таврия В", "Копейка"), автомобильный ("Таакси Бонд"), IT (Life, ИнтерСим, Revel Laboratory), ресторанный – Савва Либкин и другие. Также помогают национальные бренды – "Кола Кола", банк "Пивденный", "Витмарк Украина", "Чумак".

Теги: #коронавирус #штаб #одесская_область
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