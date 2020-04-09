Разница в данных о количестве больных COVID-19 столичных властей и Минздрава возникает из-за разного алгоритм подсчета подтвержденных случаев - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что разница в данных о количестве больных COVID-19, которые подает столичная власть и Министерство здравоохранения возникает из-за разного алгоритма подсчета подтвержденных случаев заболевания.

«У нас разный алгоритм подсчета и подачи информации. Мы получаем данные от Государственного учреждения «Городской лабораторный центр Минздрава Украины». Оперативно, поздно вечером, сразу после завершения лабораторных исследований образцов, поступивших в учреждение, и после обработки данных. А Минздрав получает эту информацию утром следующего дня. И, скорее всего, учитывает ее уже в статистику на следующий день», - сказал Кличко на брифинге в четверг.

По его словам, информация, которую предоставляет столичная власть, получена от специалистов, которые исследуют образцы, и является детализированной, с указанием сколько заболело разных групп населения.

«Мы делаем все, чтобы ежедневно предоставлять киевлянам оперативную и достоверную информацию», - подчеркнул Кличко.