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12:07 09.04.2020

Участники созванного РФ заседания Совбеза ООН по началу суда по МН17 выразили полную поддержку процессу, который слушается в Гааге – МИД Украины

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Участники созванного РФ заседания Совбеза ООН по началу суда по МН17 выразили полную поддержку процессу, который слушается в Гааге – МИД Украины

В Нью-Йорке по инициативе Российской Федерации Совет безопасности ООН провел закрытые консультации по началу судебных заседаний по делу о привлечении к ответственности первых четырех обвиняемых в сбивании самолета Малазийских авиалиний рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014г.

Как сообщает в четверг МИД Украины, позицию государств-участников совместной следственной группы (Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины) представила член Совета безопасности ООН Бельгия.

"Участники заседания выразили полную поддержку независимому и беспристрастному процессу, который слушается окружным судом г.Гаага. Был высказан призыв к России прекратить распространение дезинформации, выполнять резолюцию СБ ООН 2166, в полной мере сотрудничать со следствием и отвечать на запросы об оказании правовой помощи от совместной следственной группы", - информируют в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД подчеркнули, что следователи и прокуроры от Украины продолжат работу в совместной следственной группе с целью установления всех лиц, причастных к гибели 298 пассажиров и членов экипажа MH17, включая и заказчиков этого преступления.

"Со своей стороны Министерство иностранных дел продолжит работу, направленную на привлечение Российской Федерации к ответственности за нарушение Конвенции о предотвращении финансирования терроризма, ведь именно благодаря российской поддержке, в частности поставке ПЗРК "БУК", и было совершено это чудовищное преступление", - добавили в министерстве.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

Следственная группа 19 мая 2019 года назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Они объявлены в международный розыск. Как отмечают нидерландские СМИ, они обвиняются в убийстве и непредумышленном убийстве.

9 марта 2020г в Нидерландах в судебном комплексе Схипхола начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании.

Теги: #мн17 #совбез #оон #мид
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