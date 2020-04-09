Показатель смертности в Украине повышается в среднем на 10% на начало каждого месяца - экс-министр Кабмина

Статистические данные свидетельствуют об увеличении показателя смертности на каждое первое число месяца в среднем на 10% в Украине, что может быть связано с желанием зачислить пенсионные выплаты за следующий месяц, допускает экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Скорее всего, по первым числам люди умирают не больше, чем в другие даты. Официальную дату смерти могут искусственно сдвигать на первое число, чтобы умершему успела засчитаться пенсия за следующий месяц", - написал Дубилет в Телеграм-канале в четверг.

Он пояснил, что столкнулся с такой "аномалией" в ходе работы над созданием дашборда, посвященного влиянию пандемии коронавируса на экономику.