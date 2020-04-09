Президенту и руководству его Офиса сделали тестирование на коронавирус после выявления инфекции у депутата Шахова – замглавы ОП

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководителю Офиса президента Андрею Ермаку и его заместителям были сделаны тесты на коронавирус после выявления инфекции у народного депутата Сергея Шахова, сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

"Мы проходили. Это было в обязательном порядке, когда еще Шахов заболел, помните? Все, кто с депутатом там пересекался, - всем сделали тестирования. В том числе премьер-министру. И президенту? По-моему, да. И президенту сделали, руководителю Офиса, замам сделали. Я поясню: надо было сделать тестирование, потому что это были контактные лица, контактировавшие с одним из первых случаев в Киеве, которым был депутат Шахов. Поэтому всем сделали ПЦР-тестирование для того, чтобы сразу понять, что делать", - рассказал он в интервью "Украинской правде".

Тимошенко отметил, что в случае выявления коронавируса у кого-то в Офисе президента эти люди будут отвезены в Александровскую больницу, если им потребуется госпитализация.

"А так в рабочем порядке все едут сначала на самоизоляцию, если что подтверждено. Пока в Офисе ничего такого не было. У нас был один случай подозрения на коронавирус, мы проводили диагностику девушке, кстати, из моего департамента. Но сделали ПЦР-тест и ничего не подтвердилось. Правда, сотрудница была госпитализирована в Александровскую больницу. Она позвонила на "скорую", ее госпитализировали и в стандартном порядке повезли в Александровскую больницу", - указал он.

Тимошенко также пояснил, что если руководитель Офиса или его замы заболеют, то порядок действий аналогичный, как и в случае, когда они идут в отпуск.

"Есть первый зам, который исполняет обязанности, у замов есть свои заместители, которые могут исполнять обязанности и т.д", - сказал он.

Замглавы ОП обратил внимание, что именно в целях безопасности сейчас ежедневно президент проводит селекторные совещания в режиме видеоконференции.

Отвечая на вопрос, что будет в случае теоретического возможного заболевания коронавирусом главы государства, Тимошенко сказал: "Какой-то протокол разработан. Но понятно, что исполняющего обязанности нет. Ну, может там спикер Верховной Рады может как-то исполнять обязанности. Но президент всегда на связи, поэтому я думаю, что если, не дай бог, что-то – работа будет происходить в телефонном режиме".