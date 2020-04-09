События

11:30 09.04.2020

Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве заболел COVID-19

1 мин читать
Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве заболел COVID-19

Епископ Украинской православной церкви Московского патриархата Иона, наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря, который располагается в ботаническом саду Киева, заразился коронавирусом.

"Друзья, вот и меня коснулось мировое поветрие. После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник она дошла до 38 и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный", - написал он на своей странице в Facebook.

Епископ отметил, что на данный момент находится в полной изоляции, его самочувствие в норме.

"Службы в монастыре проходят своим чередом, но без прихожан, так как ботсад закрыт на карантин. ...Нахожусь под контролем врачей, монастырские дела не оставляю, но занимаюсь ими в удаленном режиме- по телефону, смс и пр.", - подчеркнул он.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, в Украине подтверждены 1892 случая COVID-19. Из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Теги: #коронавирус #церковь #монастырь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:38 09.04.2020
Антикризисный штаб в Одесской области собрал 115 млн грн на борьбу с коронавирусом

Антикризисный штаб в Одесской области собрал 115 млн грн на борьбу с коронавирусом

12:37 09.04.2020
Разница в данных о количестве больных COVID-19 столичных властей и Минздрава возникает из-за разного алгоритм подсчета подтвержденных случаев - Кличко

Разница в данных о количестве больных COVID-19 столичных властей и Минздрава возникает из-за разного алгоритм подсчета подтвержденных случаев - Кличко

12:27 09.04.2020
В Киеве правоохранители составили уже более 600 админпротоколов на нарушителей ограничительных мероприятий – Кличко

В Киеве правоохранители составили уже более 600 админпротоколов на нарушителей ограничительных мероприятий – Кличко

12:25 09.04.2020
В Киеве коронавирус подтвержден еще у 41 человека, в том числе 26 – в Киево-Печерской Лавре - Кличко

В Киеве коронавирус подтвержден еще у 41 человека, в том числе 26 – в Киево-Печерской Лавре - Кличко

12:04 09.04.2020
Показатель смертности в Украине повышается в среднем на 10% на начало каждого месяца - экс-министр Кабмина

Показатель смертности в Украине повышается в среднем на 10% на начало каждого месяца - экс-министр Кабмина

12:03 09.04.2020
Многие страны ужесточают ограничения на период празднования католической Пасхи

Многие страны ужесточают ограничения на период празднования католической Пасхи

12:02 09.04.2020
Президенту и руководству его Офиса сделали тестирование на коронавирус после выявления инфекции у депутата Шахова – замглавы ОП

Президенту и руководству его Офиса сделали тестирование на коронавирус после выявления инфекции у депутата Шахова – замглавы ОП

11:45 09.04.2020
Число голодающих в мире может вырасти вдвое из-за COVID-19 - до 1,6 млрд человек, предупреждают продовольственные компании

Число голодающих в мире может вырасти вдвое из-за COVID-19 - до 1,6 млрд человек, предупреждают продовольственные компании

11:34 09.04.2020
Минцифры на основе данных мобильных операторов создало карту нарушений самоизоляции для Минздрава и СНБО

Минцифры на основе данных мобильных операторов создало карту нарушений самоизоляции для Минздрава и СНБО

11:32 09.04.2020
Президент МАУ ожидает падения авиарынка на 30-40% вследствие пандемии коронавируса

Президент МАУ ожидает падения авиарынка на 30-40% вследствие пандемии коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве коронавирус подтвержден еще у 41 человека, в том числе 26 – в Киево-Печерской Лавре - Кличко

Участники созванного РФ заседания Совбеза ООН по началу суда по МН17 выразили полную поддержку процессу, который слушается в Гааге – МИД Украины

Президенту и руководству его Офиса сделали тестирование на коронавирус после выявления инфекции у депутата Шахова – замглавы ОП

ТКГ достигла принципиальных договоренностей об обмене удерживаемых в ближайшее время, для определения новых участков разведения сил нужны дальнейшие усилия – Грау

"Интерфакс-Украина" объявляет о начале публикации авторских колонок

ПОСЛЕДНЕЕ

В период ограничительных мер в Киеве не будут отключать горячую воду для гидравлических испытаний - Кличко

Участники созванного РФ заседания Совбеза ООН по началу суда по МН17 выразили полную поддержку процессу, который слушается в Гааге – МИД Украины

ТКГ достигла принципиальных договоренностей об обмене удерживаемых в ближайшее время, для определения новых участков разведения сил нужны дальнейшие усилия – Грау

Число случаев COVID-19 в России перевалило за 10 тыс. - оперштаб

"Интерфакс-Украина" объявляет о начале публикации авторских колонок

Источником большинства заражений коронавирусом в Нью-Йорке стали прибывшие из Европы - эксперты

Гостаможня фиксирует рост очередей на украинско-польской границе

Дефицит осадков в Украине стал одной из причин большого количества пожаров по стране - Кульбида

Полиция эвакуировала самоселов из Зоны отчуждения ЧАЭС

За сутки среди военнослужащих ВСУ не зафиксированы новые случаи COVID-19 - командование Медсил

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА