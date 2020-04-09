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11:07 09.04.2020

Число случаев COVID-19 в России перевалило за 10 тыс. - оперштаб

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Почти полторы тысячи новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в России за сутки, общее число зарегистрированных заболевших COVID-19 преодолело отметку в 10 тыс., сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 1459 в 50 регионах", - говорится в сообщении штаба.

Из них в Москве, согласно сообщению, 857 новых случаев, в Московской области - 199, в Санкт-Петербурге - 44, в Брянской области - 40, в Коми - 31.

"На сегодняшний день в России нарастающим итогом зарегистрирован 10 131 случай (+ 16,8%) коронавирусной инфекции в 81 регионе", - отмечается в сообщении.

Теги: #рф #коронавирус
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