Число случаев COVID-19 в России перевалило за 10 тыс. - оперштаб

Почти полторы тысячи новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в России за сутки, общее число зарегистрированных заболевших COVID-19 преодолело отметку в 10 тыс., сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 1459 в 50 регионах", - говорится в сообщении штаба.

Из них в Москве, согласно сообщению, 857 новых случаев, в Московской области - 199, в Санкт-Петербурге - 44, в Брянской области - 40, в Коми - 31.

"На сегодняшний день в России нарастающим итогом зарегистрирован 10 131 случай (+ 16,8%) коронавирусной инфекции в 81 регионе", - отмечается в сообщении.