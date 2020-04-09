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11:06 09.04.2020

"Интерфакс-Украина" объявляет о начале публикации авторских колонок

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"Интерфакс-Украина" объявляет о начале публикации авторских колонок

Информационное агентство "Интерфакс-Украина" начинает публикацию на своем сайте авторских колонок.

Мы заинтересованы в том, чтобы на сайте появлялись точки зрения людей и компаний, полезные нашим клиентам и читателям.

Нам интересны мнения политиков и общественных деятелей, важные для понимания процессов, происходящих в социально-политической жизни.

Мы ждем публикаций собственников и менеджеров компаний независимо от их размера – главное, чтобы они касались тем, важных для бизнеса.

Мы готовы предоставлять возможность высказаться представителям органов государственной власти и местного самоуправления – о вопросах, волнующих граждан нашей страны.

Мы можем предоставлять право высказаться политикам и лидерам мнений из-за рубежа – по темам, важным для Украины.

Авторские колонки, публикуемые на сайте, не должны нарушать законодательство Украины. Решение о публикации принимает редакция агентства. В случае необходимости редактирования все правки согласовываются с автором. Публикация колонки не означает, что агентство "Интерфакс-Украина" разделяет точку зрения автора.

Материалы просьба отправлять по адресу zgarda@interfax.kiev.ua

Теги: #авторские #интерфакс_украина #публикации
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