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10:33 09.04.2020

Источником большинства заражений коронавирусом в Нью-Йорке стали прибывшие из Европы - эксперты

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Взрывной рост случаев заболевания COVID-19 в штате и городе Нью-Йорк произошел в основном из-за инфицированных пациентов, которые прилетели из Европы, считают эксперты, исследующие геном коронавируса нового типа, сообщила газета South China Morning Post.

Эксперты из нью-йоркского университета Langone Health заявили, что в прошлом месяце они проанализировали 75 образцов от пациентов, которым был поставлен диагноз болезней, вызываемых COVID-19, в больницах Нью-Йорка.

Около двух третей образцов, по-видимому, имеют европейское происхождение, сказала Адриана Хеги, директор Центра геномных технологий университета.

По ее словам, вирус был завезен в Нью-Йорк из Великобритании и нескольких европейских стран, включая Францию, Австрию и Нидерланды.

Вместе с тем, как отмечается в публикации, не все образцы нью-йоркского вируса имеют европейское происхождение. Некоторые из них, по-видимому, прибыли с западного побережья США, в то время как другие напрямую связаны с Азией. Это указывает на то, что в Нью-Йорке существует множество цепочек передачи инфекции, как и следовало ожидать при такой крупной вспышке.

Теги: #сша #коронавирус
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