Дефицит осадков в Украине стал одной из причин большого количества пожаров по стране - Кульбида

Недостаток снежного покрова в зимний период и дефицит осадков в марте-апреле стали одной из причин большого количества пожаров по всей Украине, заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

"Осложнение погодных условий началось еще в зимний период при отсутствии снегового покрова и малого количества осадков. Ситуация еще больше усложнилась на протяжении марта и апреля, потому что дефицит осадков составляет 50% и более. Как следствие мы имеем, что подстилающая поверхность пересушена, эффективных дождей давно не было и это как раз является одной из причин возникновения такого большого количества пожаров", - сказал Кульбида в среду на брифинге в ГСЧС Украины.