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10:03 09.04.2020

Полиция эвакуировала самоселов из Зоны отчуждения ЧАЭС

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Полиция эвакуировала самоселов из Зоны отчуждения ЧАЭС

Сотрудники Отделения полиции зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС эвакуировали граждан, которые проживают в поселке городского типа Полесское, расположенном на территории Зоны отчуждения, заявил начальник отделения, майор полиции Ян Обжелянский.

"Полицией зоны ЧАЭС приняты меры по эвакуации граждан, которые проживают, как самоселы, в пгт Полесское. На данный момент их эвакуировали", - сказал Обжелянский в четверг в ходе брифинга.

Он добавил, что на прилегающую территорию ограничен допуск граждан: закрыты контрольно-пропускные пункты на границе зоны отчуждения "Полесское" и "Овруч".

Как сообщалось, 4 апреля в 13:22 в Госслужбу Украины по ЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Впоследствии было выявлено несколько очагов пожара, тушение которых продолжается до сих пор.

Так по состоянию на 7.00 9 апреля на территории Зоны отчуждения продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров, а именно: вблизи с. Чистогаливка на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами на площади около 20 гектаров; на территории Денисовецкого лесничества в пойме р. Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными очагами; на территории Котовского лесничества наблюдается тление травяного настила между пгт Полесское, с.Тарасы и с. Владимировка. Распространения пожара нет.

Теги: #чернобыльская_зона #полиция #отселение
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