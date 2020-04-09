События

09:52 09.04.2020

В провинции Хэйлунцзян выявлено еще 40 инфицированных коронавирусом, прибывших из РФ

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Еще 40 инфицированных коронавирусом граждан КНР, прибывших из РФ, выявлены в граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, сообщил на своем сайте комитет здравоохранения провинции.

Все зараженные прибыли в город Суйфэньхэ из Москвы - сначала во Владивосток рейсами "Аэрофлота" SU 1700, SU 1702, SU 6821 и авиакомпании S7 5203 с 1 по 5 апреля, откуда проследовали на пограничный пункт пропуска на автомашинах.

Общее число прибывших из России инфицированных достигло, таким образом, 126 человек.

Во избежание распространения коронавируса, как сообщило центральное телевидение КНР, для жителей города Суйфэньхэ с четверга введен режим "сидим дома".

Жителям будет разрешено отправлять по одному человеку от семьи в магазин каждые три дня. Они должны соблюдать правила сканирования QR-кодов, регистрации и температурного контроля, а также носить маски.

Теги: #рф #китай #коронавирус
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