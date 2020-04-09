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09:50 09.04.2020

Авиакомпания МАУ выплатила первую часть компенсаций семьям жертв иранской трагедии

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Авиакомпания МАУ выплатила первую часть компенсаций семьям жертв иранской трагедии

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начала компенсационные выплаты семьям пассажиров, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 в Тегеране, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" президент авиакомпании Евгений Дыхне.

"Определенной части пассажиров уже выплачена первая доля компенсаций. Этот процесс не очень быстрый, но он будет завершен", - подчеркнул Дыхне.

При этом, по его словам, с точки зрения ответственности иранской стороны данный вопрос вызывает все больше опасений. "Неприятно то, что мы констатируем сегодня тупиковую ситуацию с точки зрения того технического расследования, которое велось в Иране. Не переданы ни в какую лабораторию бортовые самописцы, нет никаких рапортов об окончании расследования, никакой информации об успешных межправительственных соглашениях по поводу компенсации со стороны Ирана", - подчеркнул Дыхне.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет официальных разъяснений от Тегерана по поводу заявления члена парламента страны о том, что иранские военные "хорошо выполнили свои обязанности", сбив авиалайнер "МАУ" в январе.

Как сообщалось, представитель комитета парламента Ирана по юридическим и судебным вопросам Хассан Норузи (Hassan Norouzi) заявил, что иранские военные хорошо выполнили свои обязанности, сбив гражданский авиалайнер авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе, сообщает "Al Arabiya".

"Вооруженные силы выполнили свои обязанности хорошо... Движение самолета было очень подозрительным", - сказал он в интервью "Hamdeli daily", сообщает "Al Arabiya".

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ, компенсацию по $80 тыс., однако украинская сторона заявила, что считает эту сумму недостаточной и будет добиваться ее увеличения.

Теги: #мау #дыхне #компенсация #иран
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