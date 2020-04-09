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09:48 09.04.2020

В Украине за сутки зафиксировано 224 новых случаев COVID-19: всего 1892 случая, 57 летальных

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В Украине за сутки зафиксировано 224 новых случаев COVID-19: всего 1892 случая, 57 летальных

По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ) по состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, в Украине подтверждены 1892 случая COVID-19.

"Из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая", - сообщает Минздрав на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

На брифинге и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин сообщил, что из 224 новых случав восемь приходиться на детей.

Что касается общей статистики за весь период, то лица от 30 лет составляют 82%.

Кузин отметил, что на данный момент госпитализировано 848 больных, из них 40 детей, на аппарате штучной вентиляции легких сейчас пребывает 38 человек, а на амбулаторном лечении 941 человек.

Среди прочего он отметил, что из умерших 57 человек, 31 женщина и 27 мужчин.

Кроме того, по его словам, 84% умерших были лица старше 50 лет.

«Почти все умершие имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания почек и легких, а в некоторых случая было совмещение болезней», - заявил Кузин.

В министерстве обнародовали данные о подтвержденных диагнозах COVID-19 по регионам:

Винницкая область - 102 случая;

Волынская область - 38 случаев;

Днепропетровская область - 41 случай;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 31 случай;

Закарпатская область - 51 случай;

Запорожская область - 47 случаев;

Ивано-Франковская область - 218 случаев;

Кировоградская область - 78 случаев;

г. Киев - 300 случаев;

Киевская область - 130 случаев;

Львовская область - 61 случай;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 43 случая;

Полтавская область - 19 случаев;

Ровенская область - 64 случая;

Сумская область - 56 случаев;

Тернопольская область - 169 случаев;

Харьковская область - 5 случаев;

Херсонская область - 18 случаев;

Хмельницкая область - 16 случаев;

Черновицкая область - 302 случая;

Черкасская область - 80 случаев;

Черниговская область - 9 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В министерстве также информируют, что по состоянию на утро 9 апреля в ЦОЗ поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19, а всего с начала года поступило 7901 сообщение о подозрении на коронавирус.

Теги: #коронавирус #украина #минздрав
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