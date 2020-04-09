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09:46 09.04.2020

Американские спецслужбы начали отслеживать вспышку COVID-19 в Китае еще в ноябре

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Разведывательные агентства США начали собирать информацию о появившемся в Китае новом типе коронавируса еще в ноябре, сообщает CNN со ссылкой на бывшего военного чиновника США.

Согласно информации собеседников телеканала, разведданные, собранные в ноябре и в последующие недели, заранее предупреждали о потенциальной возможности пандемии.

Отмечается, что конкретная дата, когда руководству США было сообщено о бушующем в Китае вирусе и его опасности, неизвестна.

Однако, по словам источника телеканала, разведданные стали известны президенту уже 3 января во время ежедневного брифинга, включавшего в том числе и информацию американского разведывательного сообщество о заражении в Китае и потенциале его распространения.

Между тем президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме в среду заявил, что узнал о серьезности коронавируса только "незадолго до" введения США ограничений на поездки в Китай, которые вступили в силу 2 февраля.

Управление директора Национальной разведки, которому поручено готовить ежедневный брифинг президента, и Совет национальной безопасности отказались комментировать сроки первоначальных предупреждений о вспышке болезни в Китае.

Сотрудники ЦРУ сообщили CNN, что не знают о конкретном докладе от ноября, предупреждающем о надвигающемся кризисе в Китае, и отказались сообщить, когда их собственные оценки были введены в так называемый "цикл разведки" - процесс, который координирует поток информации между соответствующими ведомствами.

Ранее в среду телеканал ABC News сообщил, что Национальный центр медицинской разведки, филиал разведывательного управления министерства обороны, собрал в ноябре информацию, предупреждающую о том, что новый вирус распространяется в китайском городе Ухань.

Представители Минобороны США существование такого доклада отрицают.

Пекин официально уведомил Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения 31 декабря. 9 января стало известно, что ее причиной стал новый штамм коронавируса.

По данным университета Джона Хопкинса, на данный момент число инфицированных с начала пандемии достигло 1 млн. 513 тыс. 358, жертв - 88 тыс. 415 человек.

Гонконгское издание South China Morning Post сообщает об 1 млн. 507 тыс. 666 больных и 87 тыс. 933 умерших.

По числу заболеваний в мире лидируют США, где зафиксировано более 430 тыс. заразившихся и 14 тыс. 739 случаев летального исхода.

По числу жертв коронавируса в мире на первом месте остаётся Италия, где скончались 17 тыс. 669 человек, а инфицированы - 139 тыс. 442.

Теги: #сша #разведка #китай #коронавирус
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