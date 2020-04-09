Около 5,6тыс. украинцев вернулись за сутки в Украину – Госпогранслужба

За прошедшие сутки, 8 апреля, украинские пограничники совершили около 10,5тыс. пропускных операций, сообщает в четверг утром Госпогранслужба Украины.

"8 апреля на въезд в Украину оформлено 5,6тыс. наших соотечественников. Кроме того, вчера Украина покинули более 3,6 тысяч человек, из них более 1,3 тысяч иностранцев", - говорится в сообщении.

Пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 6,8 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено.

"За прошедшие сутки в пунктах пропуска выявлено 5 нарушителей правил карантина. О выявленных правонарушениях сообщили сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.