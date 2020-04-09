Во Львовской области 61 случай инфицирования коронавирусом, пять человек в реанимации

61 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом зафиксирован во Львовской области по состоянию на 08:00 9 апреля, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на заместителя городского головы Львова Галину Сличну.

Показатель на вечер 8 апреля составлял 47 больных.

По данным пресс-службы горсовета, в областной инфекционной болнице находятся 85 человек с подозрением на коронавирус. Из них 5 в реанимации, один – на аппарате ИВЛ. Два человека с диагностированным коронавирусом умерли.