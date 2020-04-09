Женщина, зараженная коронавирусом, скончалась на Львовщине – ОГА

Третью смерть зараженного коронавирусом зафиксировали во Львовской области, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

"68-летння пациентка умерла сегодня ночью. У нее были сопутствующие заболевания, в частности, онкология", – цитирует пресс-служба в четверг утром и.о.директора департамента по вопросам здравоохранения Львовской ОГА Андрея Васько.

Скончавшаяся женщина находилась на лечении в областной инфекционной больнице, диагноз коронавирус ей лабораторно подтвердили неделю назад.

Как сообщалось, во Львовской области по состоянию на утро 9 апреля зафиксирован 61 случай заражения коронавирусом.