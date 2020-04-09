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09:11 09.04.2020

Макрон собирается продлить пребывание соотечественников в самоизоляции - СМИ

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Макрон собирается продлить пребывание соотечественников в самоизоляции - СМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается объявить соотечественникам, что решил не завершать 15 апреля действие ограничительных мер, нацеленных на борьбу против коронавируса COVID-19, сообщили в среду вечером парижские СМИ со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

О продлении мер, включающих режим самоизоляции для жителей страны, Макрон намерен сообщить вечером 13 апреля в ходе телеобращения. Пока что власти Франции не определились с тем, на какой срок они будут продлевать самоизоляцию.

Ранее на этой неделе премьер страны Эдуар Филипп предупредил французов, чтобы они не надеялись на скорое снятие ограничений.

Теги: #коронавирус #франция #макрон
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