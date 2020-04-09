Информация о минировании Александровской больницы не подтвердилась – полиция

Информация о минировании Александровской больницы не подтвердилась, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

«Информация о заминировании медицинского учреждения не подтвердилась. Во время проверки здания и прилегающей территории взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено. На момент обследования заведения были эвакуированы более 100 человек, среди которых пациенты и медперсонал. Следственным отделом Печерского управления полиции», - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в г. Киеве.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание псевдоминера», - подытожили в полиции.

Как сообщалось ранее, 8 апреля в 21:40 в полицию позвонил неизвестный и сказал о том, что в одном из корпусов больничного заведения заложена взрывчатка. По указанному адресу немедленно выехали специалисты профильных служб и следственно-оперативная группа районного управления полиции.