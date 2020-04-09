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08:30 09.04.2020

Министры обороны Украины и США обсудили усиление украинских оборонных возможностей

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Министры обороны Украины и США обсудили усиление украинских оборонных возможностей

В ходе телефонного разговора между министром обороны США Марком Эспером и министром обороны Украины Андрей Тараном, США подтвердили поддержку действий Украины в процессе усиления украинских оборонных возможностей по эффективному противодействию российской агрессии.

"Марк Эспер поздравил министра Тарана с его недавним назначением на должность министра обороны и отметил поддержку со стороны США в процессе усиления украинских оборонных возможностей украинских сил для более эффективной обороны против российской агрессии", - говорится в официальном сообщении Пентагона по результатам беседы министров обороны США и Украины, состоявшемся в ночь на четверг.

Министр обороны Украины Андрей Таран подтвердил приверженность Украины к реформе оборонного сектора в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

Теги: #поддержка #сша #минобороны #украина
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