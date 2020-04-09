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07:41 09.04.2020

На территории Житомирской области спасатели продолжают тушение лесных пожаров – ГСЧС

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На территории Житомирской области спасатели продолжают тушение лесных пожаров – ГСЧС

 Состоянием на утро четверга, 9 апреля, на территории Житомирской области спасатели продолжают тушение лесного пожара общей площадью около 15 гектаров , сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

«По состоянию на 7 ч. 9 апреля вблизи с. Звиздаль Народичского района на территории Народичского, Клищивского и Базарского лесничеств ГП «Народицкий спецлесхоз» наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами на общей площади около 15 га. Ситуация контролируется. Работы продолжаются», – сказано в утренней сводке ведомства в четверг утром.

К тушению привлечены 157 человек и 38 единиц техники, в том числе от ГСЧС 87 человек личного состава и 26 единиц техники. Вертолетами ГСЧС  8 апреля осуществлено 12 сбросов - 24 т воды (всего с начала тушения осуществлено 62 сбросы - 256 т воды).

Теги: #житомирская #гсчс #украина #пожар
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