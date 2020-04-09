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06:52 09.04.2020

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,5 млн - эксперты и СМИ

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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,5 млн - эксперты и СМИ

В мире по состоянию на 04: зафиксировано более 1,5 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили американский университет Джона Хопкинса и гонконгское издание South China Morning Post, которые осуществляют мониторинг положения дел с распространением инфекции.

По данным университета, число инфицированных с начала пандемии достигло 1 млн. 513 тыс. 358, жертв - 88 тыс. 415 человек.

South China Morning Post сообщает об 1 млн. 507 тыс. 666 больных и 87 тыс. 933 умерших.

По числу заболеваний в мире лидируют США, где зафиксировано более 430 тыс. заразившихся и 14 тыс. 739 случаев летального исхода.

По числу жертв коронавируса в мире на первом месте остаётся Италия, где скончались 17 тыс. 669 человек, а инфицированы - 139 тыс. 442.

Европа: Наибольшее число больных в Испании - 146 тыс. 690 подтвержденных случаев при 14 тыс. 673 скончавшихся.

Во Франции - 113 тыс. 951 случаев заражения и 10 тыс. 869 случев смертельного исхода, Великобритании - 61 тыс. 471 (7 тыс. 110), Турции - 38 тыс. 226 (812), Бельгии - 23 тыс. 403 (2 тыс. 240), Швейцарии - 23 тыс. 248 (895), Нидерландах - 20 тыс. 678 (2 тыс. 255).

Азия: В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусом, 61 из них у людей, прибывших из-за рубежа, и лишь два внутри страны (провинция Гуандун).

В среду в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались два человека, оба в - провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря от коронавируса в стране умерло 3 тыс. 335 человек, зарегистрировано 81 тыс. 865 случая заболевания, из них 1 тыс. 103 ввезенных из-за границы.

Иран сообщил о 67 тыс. 286 случаях заражения и 4 тыс. 003 смертях.

Менее 20 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировано почти в 190 странах и районах мира.

Теги: #рост #коронавирус #мир #инфицированные
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