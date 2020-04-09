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05:24 09.04.2020

Столичные больницы, определенные для приема больных «второй волны» с подозрением на Covid-19, имеют необходимый кадровый и материально-технический потенциал - Поворозник

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Столичные больницы, определенные для приема больных «второй волны» с подозрением на Covid-19, имеют необходимый кадровый и материально-технический потенциал - Поворозник

Киевские больницы, определенные для приема «второй волны» больных с подозрением на Covid-19, имеют необходимый кадровый и материально-технический потенциал. сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник

«Руководители учреждений уже отработали логистику приема больных и готовы их принимать. Сейчас все учреждения имеют кадровый и материально-технический потенциал для приема больных коронавирус. Инфекционные отделения медицинских учреждений укомплектованы необходимой медицинской техникой и частично обеспечены лекарственными препаратами» -  рассказал Поворозник.

Заместитель главы КГГА добавил, больницы учреждения получили достаточное количество дезинфицирующих средств для санитарной обработки помещений.

Вместе с тем заместитель председателя КГГА отметил, что столичная власть в первую очередь обеспечивает всем необходимым медицинские заведения "первой волны". В случае госпитализации больных в больницы "второй волны»  перераспределение необходимых средств будет осуществляться в оперативном режиме.

Теги: #киев #готовность #больницы #украина
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