Мужчине, по вине которого огнем уничтожено 5 га лесничества в зоне ЧАЭС вручено подозрение – полиция

Правоохранители вручили подозрение злоумышленнику, по вине которого огнем было уничтожено 5 га лесничества в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

При проведении неотложных следственных действий работники Ивановского отдела полиции установили лицо, причастное к возникновению пожара в зоне ЧАЭС.

«Им оказался ранее судимый 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он вблизи заброшенной местной фермы ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву», - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции Украины в среду вечером.

В результате пожара возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности на общей площади 5 га территории Котовского лесничества.

«Решается вопрос об избрании меры пресечения молодому человеку. Продолжается следствие», - подытожили в полиции.

Как сообщалось, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Пожар тушили более суток с привлечением спецтехники и пожарной авиации.