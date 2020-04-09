События

02:44 09.04.2020

Мужчине, по вине которого огнем уничтожено 5 га лесничества в зоне ЧАЭС вручено подозрение – полиция

1 мин читать
Мужчине, по вине которого огнем уничтожено 5 га лесничества в зоне ЧАЭС вручено подозрение – полиция

Правоохранители вручили подозрение злоумышленнику, по вине которого огнем было уничтожено 5 га лесничества в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба Национальной полиции  Украины. 

При проведении неотложных следственных действий работники Ивановского отдела полиции установили лицо, причастное к возникновению пожара в зоне ЧАЭС.

«Им оказался ранее судимый 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он вблизи заброшенной местной фермы ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву», - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции Украины в среду вечером.

В результате пожара возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности на общей площади 5 га территории Котовского лесничества.

«Решается вопрос об избрании меры пресечения молодому человеку. Продолжается следствие», - подытожили в полиции.

Как сообщалось, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Пожар тушили более суток с привлечением спецтехники и пожарной авиации.

Теги: #чаэс #украина #подозрение #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:35 08.04.2020
Полицейские проверяют информацию о минировании Александровской больницы

Полицейские проверяют информацию о минировании Александровской больницы

23:21 08.04.2020
В Крыму обостряется ситуация с распространением коронавируса - заблокированы больница в Армянске и цеха завода "Крымский Титан" - МинВОТ

В Крыму обостряется ситуация с распространением коронавируса - заблокированы больница в Армянске и цеха завода "Крымский Титан" - МинВОТ

23:17 08.04.2020
Зеленский уполномочил министров Марченко и Степанова подписать с МБРР соглашения о кредитах на $150 млн и $135 млн

Зеленский уполномочил министров Марченко и Степанова подписать с МБРР соглашения о кредитах на $150 млн и $135 млн

22:48 08.04.2020
Киевляне, которые нарушили правила карантина, заплатили в бюджет уже почти 100000 грн. штрафов - Кличко

Киевляне, которые нарушили правила карантина, заплатили в бюджет уже почти 100000 грн. штрафов - Кличко

22:24 08.04.2020
Производство о незаконности назначения судей Верховного суда является попыткой установить контроль над судом - адвокаты Порошенко

Производство о незаконности назначения судей Верховного суда является попыткой установить контроль над судом - адвокаты Порошенко

22:10 08.04.2020
Минюст должен не допустить катастрофической ситуации в местах отбывания наказания и СИЗО – замглавы ОП

Минюст должен не допустить катастрофической ситуации в местах отбывания наказания и СИЗО – замглавы ОП

22:02 08.04.2020
87 жителей Днепропетровщины проверили на коронавирус - ОГА

87 жителей Днепропетровщины проверили на коронавирус - ОГА

21:46 08.04.2020
За нарушение карантина в Тернополе полицейские составили 8 админ протоколов - горсовет

За нарушение карантина в Тернополе полицейские составили 8 админ протоколов - горсовет

20:32 08.04.2020
Россия не поставляет э/э на Украину с начала апреля, инициаторы - всегда украинская сторона

Россия не поставляет э/э на Украину с начала апреля, инициаторы - всегда украинская сторона

19:52 08.04.2020
Боррель подчеркнул важность свободного доступа миссии ОБСЕ по всему Донбассу в связи с пандемией

Боррель подчеркнул важность свободного доступа миссии ОБСЕ по всему Донбассу в связи с пандемией

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Более 1,5 млн человек в мире заразились COVID-19

Украинская сторона в ТКГ по поручению Зеленского инициировала проведение переговоров беспрерывно, в формате видеоконференции, что было поддержано

Ермак на заседании ТКГ подчеркнул важность всеобъемлющего и бессрочного режима прекращения огня на Донбассе

Кабмин изменил перечень объектов, которые могут продолжать работу в период карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции - Шмыгаль

ТКГ достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц не позднее Пасхи – Офис президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп и Помпео согласны, что ВОЗ не справилась с кризисом из-за коронавируса

Более 1,5 млн человек в мире заразились COVID-19

Пакет помощи ЕС в борьбе против COVID-19 в мире превысит 20 млрд евро - Боррель

Почти половина американцев довольны работой Трампа - опрос

Премьер-министр Канады вышел на первый рабочий день после самоизоляции

Папа римский осудил попытки наживы на ситуации вокруг COVID-19

В Италии сообщили о рекордном числе выздоровевших за день

Украинская сторона в ТКГ по поручению Зеленского инициировала проведение переговоров беспрерывно, в формате видеоконференции, что было поддержано

Ермак на заседании ТКГ подчеркнул важность всеобъемлющего и бессрочного режима прекращения огня на Донбассе

Кабмин изменил перечень объектов, которые могут продолжать работу в период карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции - Шмыгаль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА