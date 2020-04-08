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23:42 08.04.2020

Премьер-министр Канады вышел на первый рабочий день после самоизоляции

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Премьер-министр Канады вышел на первый рабочий день после самоизоляции

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что он намерен после двухнедельной самоизоляции посетить заседание кабинета министров, которое состоится в среду, сообщает телеканал CNTV News.

"Будут моменты для стратегических встреч или конкретных вопросов, когда я буду приезжать в офис на заседания, принимая все необходимые меры предосторожности", - отметил премьер-министр.

Трюдо заявил, что будет продолжать работать в основном из дома по телефону, с такой же просьбой он обратился к своим согражданам.

Премьер-министр принял решение не покидать свою резиденцию после того, как у его жены был подтвержден новый коронавирус. 28 марта Софи-Грегуар заявила, что полностью восстановилась, однако супруги остаются на карантине по рекомендации специалистов.

Во время изоляции Джастин Трюдо проводил ежедневные пресс-конференции из своей резиденции.

Теги: #окончание #канада #самоизоляция #премьер
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