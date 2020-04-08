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23:35 08.04.2020

Полицейские проверяют информацию о минировании Александровской больницы

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Полицейские проверяют информацию о минировании Александровской больницы

Киевские полицейские проверяют информацию о о минировании Александровской больницы, сообщает пресс-служба полиции Киева.

«Сегодня в 21:40 в полицию позвонил неизвестный и сказал о том, что в одном из корпусов больничного заведения заложена взрывчатка. По указанному адресу немедленно выехали специалисты профильных служб и следственно-оперативная группа районного управления полиции», - говорится в сообщении, на официальном сайте  ГУ Нацполиции в городе Киеве.

Администрация медучереждения приняла решение о переводе больных в другой корпус.

«Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. По окончании проверки будет дана правовая квалификация события», - подытожили в полиции.

Теги: #киев #минирование #украина #полиция
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