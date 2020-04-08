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23:21 08.04.2020

В Крыму обостряется ситуация с распространением коронавируса - заблокированы больница в Армянске и цеха завода "Крымский Титан" - МинВОТ

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В Крыму обостряется ситуация с распространением коронавируса - заблокированы больница в Армянске и цеха завода "Крымский Титан" - МинВОТ

Ситуация с эпидемией коронавируса во временно оккупированном Крыму обостряется - в частности, в ночь с 7 на 8 апреля была заблокирована Центральная городская больница города Армянск, сообщается в пресс-релизе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в среду.

При этом уточняется, что в медицинском учреждении проходил лечение мужчина с диагнозом гипертонический криз, у которого было зафиксировано заражение COVID-19. По предварительным данным, он был инфицирован в результате контактов с родственницей, которая вернулась из Москвы.

Сейчас весь персонал в составе 124 человек и около 100 пациентов заблокированы в больнице на 14 суток.

Кроме того, по имеющейся в министерстве информации, утром 8 апреля на рабочих местах также были заблокированы работники нескольких цехов завода "Крымский титан". Для обеспечения блокады привлечены военнослужащие российского оккупационного контингента

Теги: #крым #коронавирус #украина
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