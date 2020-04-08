Зеленский уполномочил министров Марченко и Степанова подписать с МБРР соглашения о кредитах на $150 млн и $135 млн

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил министра финансов Сергея Марченко и министра здравоохранения Максима Степанова подписать соглашения с Международным банком реконструкции и развития о займах для дополнительного финансирования проектов "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" и "Улучшение здравоохранения на службе у людей" на $150 млн и $135 млн соответственно.

Соответствующие распоряжения он подписал 8 апреля, сообщает официальный сайт главы государства.

Данными актами Зеленский сформировал соответствующие делегации для участия в переговорах с МБРР и утвердил их директивы.

Как сообщалось, 7 апреля Кабинет министров Украины признал целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации инвестиционного проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" в размере $135 млн.

1 апреля Кабинет министров одобрил проект распоряжения президента о направлении делегации Украины на переговоры с МБРР о соглашении по займу в размере $150 млн на повышение социальных выплат. $50 млн из этой суммы будет направлено на поддержку незащищенных слоев населения в условиях эпидемии коронавируса.