События

23:17 08.04.2020

Зеленский уполномочил министров Марченко и Степанова подписать с МБРР соглашения о кредитах на $150 млн и $135 млн

1 мин читать
Зеленский уполномочил министров Марченко и Степанова подписать с МБРР соглашения о кредитах на $150 млн и $135 млн

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил министра финансов Сергея Марченко и министра здравоохранения Максима Степанова подписать соглашения с Международным банком реконструкции и развития о займах для дополнительного финансирования проектов "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" и "Улучшение здравоохранения на службе у людей" на $150 млн и $135 млн соответственно.

            Соответствующие распоряжения он подписал 8 апреля, сообщает официальный сайт главы государства.

            Данными актами Зеленский сформировал соответствующие делегации для участия в переговорах с МБРР и утвердил их директивы.

            Как сообщалось, 7 апреля Кабинет министров Украины признал целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации инвестиционного проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" в размере $135 млн.

            1 апреля Кабинет министров одобрил проект распоряжения президента о направлении делегации Украины на переговоры с МБРР о соглашении по займу в размере $150 млн на повышение социальных выплат. $50 млн из этой суммы будет направлено на поддержку незащищенных слоев населения в условиях эпидемии коронавируса.

Теги: #зеленский #украина #мбрр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:35 08.04.2020
Полицейские проверяют информацию о минировании Александровской больницы

Полицейские проверяют информацию о минировании Александровской больницы

23:21 08.04.2020
В Крыму обостряется ситуация с распространением коронавируса - заблокированы больница в Армянске и цеха завода "Крымский Титан" - МинВОТ

В Крыму обостряется ситуация с распространением коронавируса - заблокированы больница в Армянске и цеха завода "Крымский Титан" - МинВОТ

22:48 08.04.2020
Киевляне, которые нарушили правила карантина, заплатили в бюджет уже почти 100000 грн. штрафов - Кличко

Киевляне, которые нарушили правила карантина, заплатили в бюджет уже почти 100000 грн. штрафов - Кличко

22:24 08.04.2020
Производство о незаконности назначения судей Верховного суда является попыткой установить контроль над судом - адвокаты Порошенко

Производство о незаконности назначения судей Верховного суда является попыткой установить контроль над судом - адвокаты Порошенко

22:10 08.04.2020
Минюст должен не допустить катастрофической ситуации в местах отбывания наказания и СИЗО – замглавы ОП

Минюст должен не допустить катастрофической ситуации в местах отбывания наказания и СИЗО – замглавы ОП

22:02 08.04.2020
87 жителей Днепропетровщины проверили на коронавирус - ОГА

87 жителей Днепропетровщины проверили на коронавирус - ОГА

21:46 08.04.2020
За нарушение карантина в Тернополе полицейские составили 8 админ протоколов - горсовет

За нарушение карантина в Тернополе полицейские составили 8 админ протоколов - горсовет

20:32 08.04.2020
Россия не поставляет э/э на Украину с начала апреля, инициаторы - всегда украинская сторона

Россия не поставляет э/э на Украину с начала апреля, инициаторы - всегда украинская сторона

19:52 08.04.2020
Боррель подчеркнул важность свободного доступа миссии ОБСЕ по всему Донбассу в связи с пандемией

Боррель подчеркнул важность свободного доступа миссии ОБСЕ по всему Донбассу в связи с пандемией

19:02 08.04.2020
В Украине за неделю гриппом заболело 105,116 тыс. человек – Минздрав

В Украине за неделю гриппом заболело 105,116 тыс. человек – Минздрав

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинская сторона в ТКГ по поручению Зеленского инициировала проведение переговоров беспрерывно, в формате видеоконференции, что было поддержано

Ермак на заседании ТКГ подчеркнул важность всеобъемлющего и бессрочного режима прекращения огня на Донбассе

Кабмин изменил перечень объектов, которые могут продолжать работу в период карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции - Шмыгаль

ТКГ достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц не позднее Пасхи – Офис президента

В штате Нью-Йорк за сутки скончались 779 человек с коронавирусом, всего уже около 6,3 тыс. жертв

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти половина американцев довольны работой Трампа - опрос

Премьер-министр Канады вышел на первый рабочий день после самоизоляции

Папа римский осудил попытки наживы на ситуации вокруг COVID-19

В Италии сообщили о рекордном числе выздоровевших за день

Украинская сторона в ТКГ по поручению Зеленского инициировала проведение переговоров беспрерывно, в формате видеоконференции, что было поддержано

Ермак на заседании ТКГ подчеркнул важность всеобъемлющего и бессрочного режима прекращения огня на Донбассе

Кабмин изменил перечень объектов, которые могут продолжать работу в период карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции - Шмыгаль

ТКГ достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц не позднее Пасхи – Офис президента

Укрпошта запускает бесплатную доставку освященных пасхальных куличей по всей Украине – министр инфраструктуры

В штате Нью-Йорк за сутки скончались 779 человек с коронавирусом, всего уже около 6,3 тыс. жертв

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА