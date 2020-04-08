Минюст должен не допустить катастрофической ситуации в местах отбывания наказания и СИЗО – замглавы ОП
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Смирнов провел совещание, на котором обсуждалась готовность учреждений системы Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) к противодействию распространения коронавируса.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, участники совещания в среду обсудили вопросы обеспечения данных учреждений средствами индивидуальной защиты для работников и удерживаемых лиц, медицинского обеспечения, а также вопросы возможной амнистии граждан, отбывающих наказание за преступления небольшой тяжести.
"Учреждения ГУИС, учитывая режим их работы и отсутствие надлежащего медицинского сервиса, требуют отдельного внимания в условиях пандемии. Ключевая задача Министерства юстиции – не допустить катастрофическую ситуацию в учреждениях отбывания наказания и в следственных изоляторах", - указал Смирнов.
Он надеется, что судебная система также будет учитывать при рассмотрении мер пресечения ситуацию с распространением коронавируса.
Министр юстиции Украины Денис Малюська отметил, что в парламент внесен законопроект, которым предлагается ограничить основания для содержания под стражей и расширить возможности для отсрочки приговора.
Также обсуждался вопрос обеспечения учреждений уголовно-исполнительной службы средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила проблему низкой осведомленности персонала учреждений уголовно-исполнительной службы о правилах дезинфекции помещений и санитарно-эпидемиологических требованиях в условиях распространения коронавируса.
Министр юстиции Малюська проинформировал, что планируется создать стабилизационный фонд для поддержки работников уголовно-исполнительной системы.
Замглавы ОП Смирнов считает, что в условиях распространения коронавируса ГУИС может защитить своих сотрудников и собственными силами. В частности, благодаря привлечению швейного производства в учреждениях системы можно наладить выпуск медицинских масок. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко поддержал идею об оперативной сертификации этой продукции.