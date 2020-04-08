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21:46 08.04.2020

За нарушение карантина в Тернополе полицейские составили 8 админ протоколов - горсовет

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За нарушение карантина в Тернополе полицейские составили 8 админ протоколов - горсовет

 С начала введения карантинных мероприятий полицейские Тернополя составили 8 административных протоколов за нарушение правил карантина, сообщает  штаб для борьбы с коронавирусом Тернопольского городского совета.

«В Тернополе с 6 по 8 апреля во время совместного патрулирования по городу сотрудники управления патрульной полиции, муниципальной инспекции и тернопольского отдела полиции составили 8 административных протоколов за нарушение карантина - 5 - за появление в общественных местах без масок и еще 3 - за посещение парка группой людей и распитие там алкогольных напитков», - говорится в сообщении, на официальной странице штаба  Тернопольского горсовета по борьбе с коронавирусом в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Как отмечается в сообщении, правоохранители составляют протоколы тогда, когда несмотря на замечания, люди продолжают нарушать закон.

Теги: #карантин #тернополь #украина
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