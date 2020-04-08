За нарушение карантина в Тернополе полицейские составили 8 админ протоколов - горсовет

С начала введения карантинных мероприятий полицейские Тернополя составили 8 административных протоколов за нарушение правил карантина, сообщает штаб для борьбы с коронавирусом Тернопольского городского совета.

«В Тернополе с 6 по 8 апреля во время совместного патрулирования по городу сотрудники управления патрульной полиции, муниципальной инспекции и тернопольского отдела полиции составили 8 административных протоколов за нарушение карантина - 5 - за появление в общественных местах без масок и еще 3 - за посещение парка группой людей и распитие там алкогольных напитков», - говорится в сообщении, на официальной странице штаба Тернопольского горсовета по борьбе с коронавирусом в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Как отмечается в сообщении, правоохранители составляют протоколы тогда, когда несмотря на замечания, люди продолжают нарушать закон.