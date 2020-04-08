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21:35 08.04.2020

В Италии сообщили о рекордном числе выздоровевших за день

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В Италии сообщили о рекордном числе выздоровевших за день

В Италии за сутки зафиксировали рекордное число выздоровевших от коронавируса, сообщает в среду телеканал Rai News.

"Сегодня рекорд по выздоровевшим: 2 009 за день. Кроме того, за сутки 542 пациента умерли", - заявил глава департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

В общей сложности в Италии уже выздоровели 26 491 человек, заразившихся коронавирусом.

Согласно данным департамента гражданской обороны Италии, пятый день подряд снижается число пациентов в палатах интенсивной терапии.

С начала эпидемии коронавируса в Италии зарегистрировали 95 262 заболевших. За последние сутки - 1 195 заболевших.

Умерли за время эпидемии COVID-19 в Италии 17 669 человек.

Теги: #италия #коронавирус
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